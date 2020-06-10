Глава Роспотребнадзора: 14% россиян имеют иммунитет к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу имеют 14% россиян. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает «Интерфакс».

Попова сообщила, что такие данные получены по результатам тестирования 650 тысяч человек в 46 регионах. Отдельную статистику по регионам она не уточняла.

По словам Поповой, лучше всего иммунитет вырабатывается у детей: «Процент иммунных среди несовершеннолетних до 17 лет — почти 20%, у людей от 18 до 64 лет — это 14%, а 65 лет и старше — всего 11%».

Мэр Москвы Сергей Собянин 28 мая заявлял, что антитела к коронавирусу были обнаружены у 14% жителей Москвы по результатам массового исследования, начавшегося 15 мая. После этого власти города статистику не публиковали.