В России за сутки коронавирус обнаружили у 8595 человек. С начала эпидемии умерли более шести тысяч человек

За последние сутки в России коронавирусную инфекцию выявили у 8595 человек. Это на 390 человек меньше, чем день назад.

С начала эпидемии в стране COVID-19 диагностировали у 485 253 человек, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Больше всего заболевших за сутки выявили в Москве (+1572 человека), Подмосковье (+739), Петербурге (+318), Нижегородской (+292), Свердловской (+242), Воронежской (+220) и Иркутской (+206) областях.

За последние сутки умер 171 человек с коронавирусом, что на 59 человек больше, чем день назад. С начала распространения инфекции в России от COVID-19 умерли 6142 человека.

В России выздоровели 242 397 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» (+11709 человек за сутки).

В России провели свыше 13,2 миллиона тестов на коронавирус (+238,6 тысячи за сутки).