В Красноярском крае СК возбудил дело о терроризме против троих 14-летних анархистов

В Красноярском крае Следственный комитет возбудил уголовное дело о терроризме против трех 14-летних подростков. Об этом сообщается на сайте регионального отделения ведомства.

По версии следствия, подростки «анархистских взглядов» читали запрещенную литературу и смотрели фильмы с уроками изготовления взрывчатки. Позже они тренировались в заброшенном доме и на пустырях и стройках.

Дело возбуждено по статье 205.3 УК РФ (прохождение обучения с целью осуществления террористической деятельности). Имена подозреваемых в сообщении СК не указаны.

Статья 205.3 УК РФ предусматривает пожизненное лишение свободы. Минимальный срок заключения по этой статье — 15 лет.