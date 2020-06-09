За автомобилем актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП в центре Москвы, числилось 11 неоплаченных штрафов на 36,5 тысячи рублей. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на источник, близкий к полиции.

Два штрафа на пять тысяч рублей были выписаны 8 июня, в день аварии.

Еще 143 штрафа на сумму 235,5 тысячи рублей уже были оплачены. За какой срок были выписаны эти штрафы, не уточняется.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщал, что с начала 2020 года Ефремов десять раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

«Я виноват». Актер Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы Meduza

Вечером 8 июня Михаил Ефремов на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице. Экспертиза показала, что Ефремов был сильно пьян.

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