«Интерфакс»: экспертиза установила, что один из фигурантов дела Голунова что-то скрыл при даче показаний

Результаты экспертизы показали, что бывший сотрудник полиции Акбар Сергалиев, обвиняемый по журналиста «Медузы» Ивана Голунова, утаивал информацию в своих показаниях. Об этом сообщил источник «Интерфакса».

Собеседник агентства не уточнил, о сокрытии какой информации может идти речь. Он добавил лишь, что выводы были сделаны по элементам мимики и жестов Сергалиева.

В свою очередь другой источник сообщил «Интерфаксу», что результаты экспертизы, которую прошел другой фигурант дела Денис Коновалов, показали, что он не лгал в своих показаниях.

Голунов сказал, что ознакомлен с экспертизами Сергалиева и Коновалова, но не может их комментировать по этическим причинам.

6 июня источники ТАСС и «Интерфакса» сообщили, что Акбар Сергалиев заявил о подделке своей подписи в рапорте об изъятии наркотиков у Ивана Голунова. В связи с этим следствие проводит экспертизу почерка всех обвиняемых.