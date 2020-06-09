Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.

Ефремов задержан в порядке статьи 91 УПК (основания для задержания подозреваемого).

В Таганском суде Москвы ранее говорили, что 9 июня ожидают ходатайство следствия о мере пресечения актеру.

Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.

В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), кроме того, по данным телеграм-канала «112», анализы показали наличие в крови кокаина и каннабиноидов.

Читайте также Пьяный Михаил Ефремов устроил в центре Москвы ДТП, в котором погиб человек Актеру грозит до 12 лет лишения свободы