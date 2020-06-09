Михаила Ефремова задержали после допроса
Актера Михаила Ефремова задержали после допроса, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на полицию Москвы.
Ефремов задержан в порядке статьи 91 УПК (основания для задержания подозреваемого).
В Таганском суде Москвы ранее говорили, что 9 июня ожидают ходатайство следствия о мере пресечения актеру.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов, находившийся в состоянии опьянения, на автомобиле Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу Садового кольца около здания МИД в Москве. Он столкнулся с автофургоном Lada и другими машинами. Водитель автофургона получил тяжелые травмы и умер в больнице.
В крови у Ефремова обнаружили 2,1 промилле алкоголя (это примерно соответствует выпитой бутылке водки), кроме того, по данным телеграм-канала «112», анализы показали наличие в крови кокаина и каннабиноидов.