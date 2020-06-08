«Серебряный дождь» открыл прием пожертвований на продолжение работы. За два дня собрано 7,5 миллиона рублей
Радиостанция «Серебряный дождь» начала сбор пожертвований на продолжение работы. На это обратил внимание журналист «Эха Москвы» Александр Плющев.
Краудфандинг был запущен 6 июня. На данный момент собрано 7,545 миллиона рублей.
«„Серебряному Дождю“ быть. Он будет вещать и останется в эфире благодаря вам», — заявил радиостанции основатель радиостанции Дмитрий Савицкий.
На прошлой неделе Савицкий сообщил, что «Серебряный дождь» оказался на грани закрытия из-за падения доходов от рекламы.
«Серебряный дождь» — информационно-развлекательная радиостанция, которая начала вещание в июле 1995 года. В 1996-2014 годах радиостанция была организатором ежегодной премии «Серебряная Калоша» за самые сомнительные достижения в шоу-бизнесе.
Минкомсвязи прогнозировало, что из-за коронавируса российские радиостанции потеряют половину доходов. В конце мая правительство включило СМИ в список отраслей, наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19.