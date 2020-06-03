«Серебряный дождь» оказался на грани закрытия

Радиостанция «Серебряный дождь» оказалась на грани закрытия из-за падения доходов, связанного со снижением объема рекламы. Об этом сообщил основатель радиостанции Дмитрий Савицкий, его слова приводит «Интерфакс».

«На 3 июня я могу сказать, что у нас просто кончились деньги, чтобы продолжать вещание», — сказал Савицкий.

Радиостанция пока решила максимально сократить расходы, что, по словам Савицкого, «дает чуть-чуть надежды, что удастся доползти до осени».

Как пишет со ссылкой на Савицкого «Коммерсант», доходы «Серебряного дождя» снизились на 99% «в последние месяцы».

Радиостанция сократила около 30% сотрудников и закрыла около половины программ. Кроме того, новости на «Серебряном дожде» теперь не выходят утром и в 23:00, а также в выходные.

По словам Савицкого, радиостанция также может сменить название и формат, сделав его более музыкальным: «Варианты форматов сейчас обсуждаются, вероятно, это будет какая-то музыкальная шкатулка с вкраплениями новостей. В этом случае это уже не будет „Серебряный дождь“, поэтому будет странно оставлять то же название».

Другие радиостанции тоже столкнулись с заметным падением доходов, которое началось во время эпидемии коронавируса в России, добавляет Ъ. Так, «ГПМ Радио» («Авторадио», «Юмор FM»), «Русская медиагруппа» («Русское радио», «Радио Monte Carlo») в некоторых регионах за март-апрель потеряли до 80% дохода.

«В целом радио оказалось одним из самых уязвимых [во время эпидемии] медиа», — пишет «Коммерсант». В Минкомсвязи прогнозировали, что рекламные бюджеты радиостанций в 2020 году упадут наполовину, или на 8 миллиардов рублей.