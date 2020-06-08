Путин присвоил соавтору поправок к Конституции Талии Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»

Сопредседателю рабочей группы по изменению Конституции, академику РАН Талии Хабриевой присвоили звание «Заслуженный деятель науки». Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на портале правовой информации.

Как следует из документа, звание присвоено за «заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу».

Сопредседатели рабочей группы писали поправки в основной закон страны вместе с главным правовым управлением администрации президента. Изменения в Конституцию предложил Путин, их уже одобрили Госдума и Совет Федерации, 1 июля пройдет общероссийское голосование.

Поправки, среди прочего, обнуляют президентские сроки, что теоретически позволит Путину участвовать в следующих выборах главы государства.