Националиста Вячеслава Дацика приговорили к году заключения за попытку пересечь границу с Эстонией на лодке

Суд в Ленинградской области вынес приговор националисту Вячеславу Дацику по делу о незаконном пересечении российско-эстонской границы.

«Вячеславу дали один год заключения. Адвокат намерен подавать на условно-досрочное освобождение», — заявила «Интерфаксу» мать обвиняемого Светлана Дацик. По ее словам, сторона обвинения просила суд назначить ее сыну три года лишения свободы.

Жена Дацика Виктория сообщила, что ее супруг должен выйти на свободу в августе 2020 года.

Дацик и его знакомый были задержаны в декабре 2019 года при попытке пересечь границу России и Эстонии по реке Нарва. Жена Дацика заявила, что в Эстонию хотел перебраться знакомый мужа, а Дацик собирался лишь показать ему направление по замерзшей реке. «Но река не встала, они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне», — говорила Виктория.

Вячеслав Дацик — бывший боец смешанных единоборств и радикальный националист. Он известен под прозвищем Рыжий Тарзан.

В 2007 году Дацик был задержан за нападения на салоны сотовой связи. Его признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. Дацик сбежал из больницы и на резиновой лодке добрался до Норвегии, где попросил убежища. В 2011 году Норвегия отклонила просьбу Дацика и отправила назад в Россию, где его осудили на пять лет лишения свободы.

После освобождения Дацик совершил нападение на подпольный публичный дом в Петербурге. За это в марте 2018 года его приговорили к трем с половиной годам лишения свободы. Он вышел на свободу в феврале 2019-го.