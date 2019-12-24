Националист Вячеслав Дацик задержан при попытке пересечь границу с Эстонией на лодке

Националист Вячеслав Дацик был задержан за попытку незаконно пересечь границу России и Эстонии, сообщает издание 47news, ссылаясь на супругу Дацика Викторию.

23 декабря в отношении Дацика возбудили уголовное дело по статье о незаконном пересечении границ, совершенном группой лиц по предварительному сговору.

Супруга Дацика рассказала 47news, что к ее мужу обратился знакомый по имени Дмитрий, попросивший перебраться через границу. Дацик и второй мужчина попытались пересечь реку Нарва, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Они поплыли на лодке, а весло сломалось. Их унесло и прибило к эстонской стороне, где их и задержали», — рассказала супруга Дацика.

В пресс-службе Сланцевского городского суда сообщили «Интерфаксу», что вскоре суд рассмотрит ходатайство об аресте двоих фигурантов дела.

Вячеслав Дацик — бывший боец смешанных единоборств и радикальный националист, известный как Рыжий Тарзан. В 2007 году его задержали за разбойные нападения на салоны сотовой связи, признали невменяемым и отправили на принудительное лечение. В 2010 году Дацик сбежал из лечебницы и на резиновой лодке уплыл в Норвегию, где попросил убежища. В 2011 году Норвегия отклонила его просьбу и выслала в Россию, где его осудили на пять лет лишения свободы.

В марте 2018 года Дацика также осудили на 3,5 года в колонии строгого режима по о нападении на подпольный публичный дом. По этому обвинению он провел в заключении около двух с половиной лет.

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