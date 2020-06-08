«Мало что хорошего можно сказать». Адвокат из Удмуртии раскритиковал подзащитного в суде. Адвокатская палата начала проверку

Адвокатская палата Удмуртии проведет проверку из-за видео, которое распространилось в соцсетях. На нем адвокат критикует подзащитного во время заседания суда. Об этом сообщает издание «Адвокатская улица».

Ролик, о котором идет речь, снят на заседании по мере пресечения. «Мало что хорошего можно сказать. <…> Гарантировать я не могу, что он точно не будет скрываться. Мы с ним вчера познакомились, я не могу поклясться здоровьем, что он не будет скрываться. Органы следствия сказали, он сам попытался утопить даже то огнестрельное оружие, которое у него находилось», — говорит на видео адвокат.

«Видимо, человеку не на что было больше потратить 25 тысяч, кроме как пистолет заказать. Видимо, больше ему для счастья не нужно ничего в жизни. Лучше в благотворительный фонд бы отдал, детям помог бы», — продолжает защитник. Также он говорит, что у его клиента высшее образование, двое детей и нет судимостей, и просит назначить ему подписку о невыезде или домашний арест.

Центр практической юриспруденции

«Адвокатская улица» выяснила, что запись была сделана во время уголовного процесса в Индустриальном районном суде Ижевска (когда записывался ролик, не уточняется). На видео показано выступление адвоката Ленара Исмагилова. Он отказался от комментариев. Как пишет «Адвокатская улица», он не знал о существовании видеозаписи.

Президент Адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов сообщил, что палата проверит качество оказания юридической помощи Исмагиловым, и добавил, что «расстроен из-за чрезмерной по уровню безжалостности реакции коллег». «Адвокатская улица» не уточняет, о какой реакции идет речь, но отмечает, что ролик с Исмагиловым раскритиковали в соцсетях.