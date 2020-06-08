Глава Общественной палаты Москвы: режим изоляции и пропуска отменят с 9 июня

Продолжение Сергей Собянин объявил об отмене карантина в Москве

Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в Москве из-за пандемии COVID-19, будут отменены с 9 июня.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <…> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы.

В мэрии Москвы это пока не комментировали.

7 июня РБК и «Интерфакс» сообщили, что пропускной режим в Москве будет отменен в ближайшие дни. «Интерфакс» указывал, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня».

По данным «Русской службы Би-би-си», летние веранды ресторанов Москвы могут открыться 15 июня, а с 22 июня заведениям разрешат обслуживать посетителей во внутренних помещениях.

По состоянию на утро 8 июня в Москве коронавирус выявили у 197 018 человек, в том числе у 2001 человека — за последние сутки. Больше половины пациентов — 104 347 человек — выздоровели. Еще 2970 человек умерли.

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 476 658 человек, из них 5971 человек умер, еще 230688 человек выздоровели.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 197 018 (+2 001) 2 970 (+51) 104 347 (+1 633) 89 701 2 Московская область 44 983 (+751) 578 (+11) 12 031 (+569) 32 374 3 Санкт-Петербург 18 835 (+326) 392 (+15) 7 915 (+156) 10 528 4 Нижегородская область 12 442 (+305) 140 (+4) 4 878 (+41) 7 424 5 Свердловская область 7 668 (+249) 43 (+2) 3 273 (+34) 4 352 6 Ростовская область 6 355 (+189) 48 (+1) 2 343 (+33) 3 964 7 Дагестан 5 970 (+112) 308 (+5) 4 587 (+25) 1 075 8 Красноярский край 5 460 (+159) 49 1 570 (+76) 3 841 9 Тульская область 4 734 (+114) 49 2 441 (+7) 2 244 10 Калужская область 4 600 (+89) 36 2 119 (+22) 2 445 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 476 658 5 971 230 688 239 999

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