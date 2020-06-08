Глава Общественной палаты Москвы: режим изоляции и пропуска отменят с 9 июня
Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в Москве из-за пандемии COVID-19, будут отменены с 9 июня.
«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <…> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы.
В мэрии Москвы это пока не комментировали.
7 июня РБК и «Интерфакс» сообщили, что пропускной режим в Москве будет отменен в ближайшие дни. «Интерфакс» указывал, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня».
По данным «Русской службы Би-би-си», летние веранды ресторанов Москвы могут открыться 15 июня, а с 22 июня заведениям разрешат обслуживать посетителей во внутренних помещениях.
По состоянию на утро 8 июня в Москве коронавирус выявили у 197 018 человек, в том числе у 2001 человека — за последние сутки. Больше половины пациентов — 104 347 человек — выздоровели. Еще 2970 человек умерли.
Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 476 658 человек, из них 5971 человек умер, еще 230688 человек выздоровели.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Дагестан
8
Красноярский край
9
Тульская область
10
Калужская область
Актуально на 14:08 08.06.2020 (по московскому времени)