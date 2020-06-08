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Глава Общественной палаты Москвы: режим изоляции и пропуска отменят с 9 июня

Источник: ТАСС
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Председатель Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков заявил, что режим самоизоляции, пропуска и график прогулок, введенные в Москве из-за пандемии COVID-19, будут отменены с 9 июня.

«Уже с завтрашнего дня, 9 июня, отменяется самоизоляция и пропускной режим, вместе с ними отменяется и график прогулок. <…> Кафе откроются с 16 июня, летние веранды», — сказал Ремчуков в ходе дистанционного заседания Общественной палаты Москвы.

В мэрии Москвы это пока не комментировали.

7 июня РБК и «Интерфакс» сообщили, что пропускной режим в Москве будет отменен в ближайшие дни. «Интерфакс» указывал, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня».

По данным «Русской службы Би-би-си», летние веранды ресторанов Москвы могут открыться 15 июня, а с 22 июня заведениям разрешат обслуживать посетителей во внутренних помещениях.

По состоянию на утро 8 июня в Москве коронавирус выявили у 197 018 человек, в том числе у 2001 человека — за последние сутки. Больше половины пациентов — 104 347 человек — выздоровели. Еще 2970 человек умерли.

Всего в России коронавирусную инфекцию диагностировали у 476 658 человек, из них 5971 человек умер, еще 230688 человек выздоровели.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

197 018 (+2 001)
2 970 (+51)
104 347 (+1 633)
89 701

2

Московская область

44 983 (+751)
578 (+11)
12 031 (+569)
32 374

3

Санкт-Петербург

18 835 (+326)
392 (+15)
7 915 (+156)
10 528

4

Нижегородская область

12 442 (+305)
140 (+4)
4 878 (+41)
7 424

5

Свердловская область

7 668 (+249)
43 (+2)
3 273 (+34)
4 352

6

Ростовская область

6 355 (+189)
48 (+1)
2 343 (+33)
3 964

7

Дагестан

5 970 (+112)
308 (+5)
4 587 (+25)
1 075

8

Красноярский край

5 460 (+159)
49
1 570 (+76)
3 841

9

Тульская область

4 734 (+114)
49
2 441 (+7)
2 244

10

Калужская область

4 600 (+89)
36
2 119 (+22)
2 445
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
476 658
5 971
230 688
239 999
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 14:08 08.06.2020 (по московскому времени)

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