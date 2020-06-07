В мэрии Москвы обсуждают отмену пропускного режима с середины июня
Пропускной режим, введенный в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции, может быть снят в ближайшие дни, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к мэрии.
По словам одного из собеседников РБК, вероятно, об отмене пропускного режима объявят уже в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.
Источник «Интерфакса» в свою очередь, сообщил, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня». Пропуска будут отменены на втором этапе. Также, рассказал источник агентства, мэрия рассматривает возможность «постепенного, с соблюдением всех санитарных норм, запуска работы парикмахерских и кафе. График прогулок, по его словам, также будет отменен.
В пятницу, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе «можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед» в отмене карантина в городе. Какие конкретно ограничения планируется снять, Собянин не уточнил.
Пропускной режим в Москве действует с середины апреля. С 1 июня жителям города разрешили прогулки — не более трех раз в неделю и по графику.
По данным на 6 июня, в Москве было выявлено 1956 новых случая COVID-19, 55 человек умерли, 2283 выздоровели. Всего в Москве с начала эпидемии коронавируса заразились более 195 тысяч человек, выздоровели, по данным на утро 7 июня, почти 105 тысяч человек, умерли 2919 человек.
1
Москва
2
Московская область
3
Санкт-Петербург
4
Нижегородская область
5
Свердловская область
6
Ростовская область
7
Дагестан
8
Красноярский край
9
Тульская область
10
Калужская область
Актуально на 12:14 07.06.2020 (по московскому времени)