В мэрии Москвы обсуждают отмену пропускного режима с середины июня

Пропускной режим, введенный в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции, может быть снят в ближайшие дни, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

По словам одного из собеседников РБК, вероятно, об отмене пропускного режима объявят уже в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.

Источник «Интерфакса» в свою очередь, сообщил, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня». Пропуска будут отменены на втором этапе. Также, рассказал источник агентства, мэрия рассматривает возможность «постепенного, с соблюдением всех санитарных норм, запуска работы парикмахерских и кафе. График прогулок, по его словам, также будет отменен.

В пятницу, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе «можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед» в отмене карантина в городе. Какие конкретно ограничения планируется снять, Собянин не уточнил.

Пропускной режим в Москве действует с середины апреля. С 1 июня жителям города разрешили прогулки — не более трех раз в неделю и по графику.

По данным на 6 июня, в Москве было выявлено 1956 новых случая COVID-19, 55 человек умерли, 2283 выздоровели. Всего в Москве с начала эпидемии коронавируса заразились более 195 тысяч человек, выздоровели, по данным на утро 7 июня, почти 105 тысяч человек, умерли 2919 человек.

Заболели Умерли Вылечились Активные случаи 1 Москва 195 017 (+1 956) 2 919 (+55) 102 714 (+2 283) 89 384 2 Московская область 44 232 (+754) 567 (+10) 11 462 (+538) 32 203 3 Санкт-Петербург 18 509 (+340) 377 (+31) 7 759 (+297) 10 373 4 Нижегородская область 12 137 (+317) 136 (+5) 4 837 (+42) 7 164 5 Свердловская область 7 419 (+240) 41 (+2) 3 239 (+73) 4 139 6 Ростовская область 6 166 (+201) 47 (+1) 2 310 (+65) 3 809 7 Дагестан 5 858 (+115) 303 (+5) 4 562 (+25) 993 8 Красноярский край 5 301 (+165) 49 1 494 (+6) 3 758 9 Тульская область 4 620 (+115) 49 2 434 (+25) 2 137 10 Калужская область 4 511 (+80) 36 (+1) 2 097 (+73) 2 378 ... ... ... ... ... ... 📝 Всего 467 673 5 859 226 731 235 083

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