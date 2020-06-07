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В мэрии Москвы обсуждают отмену пропускного режима с середины июня

Источник: РБК
Требует подтверждения

Пропускной режим, введенный в Москве из-за эпидемии коронавирусной инфекции, может быть снят в ближайшие дни, сообщают РБК и «Интерфакс» со ссылкой на источники, близкие к мэрии.

По словам одного из собеседников РБК, вероятно, об отмене пропускного режима объявят уже в понедельник, 8 июня. «Конечно, если мэр не внесет правки в последнюю минуту», — добавил он.

Источник «Интерфакса» в свою очередь, сообщил, что «снятие ограничений, скорее всего, будет двухэтапным — с 10 и 15 июня». Пропуска будут отменены на втором этапе. Также, рассказал источник агентства, мэрия рассматривает возможность «постепенного, с соблюдением всех санитарных норм, запуска работы парикмахерских и кафе. График прогулок, по его словам, также будет отменен.

В пятницу, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на следующей неделе «можно будет принять более радикальные решения по продвижению вперед» в отмене карантина в городе. Какие конкретно ограничения планируется снять, Собянин не уточнил.

Пропускной режим в Москве действует с середины апреля. С 1 июня жителям города разрешили прогулки — не более трех раз в неделю и по графику.

По данным на 6 июня, в Москве было выявлено 1956 новых случая COVID-19, 55 человек умерли, 2283 выздоровели. Всего в Москве с начала эпидемии коронавируса заразились более 195 тысяч человек, выздоровели, по данным на утро 7 июня, почти 105 тысяч человек, умерли 2919 человек.

Заболели
Умерли
Вылечились
Активные случаи

1

Москва

195 017 (+1 956)
2 919 (+55)
102 714 (+2 283)
89 384

2

Московская область

44 232 (+754)
567 (+10)
11 462 (+538)
32 203

3

Санкт-Петербург

18 509 (+340)
377 (+31)
7 759 (+297)
10 373

4

Нижегородская область

12 137 (+317)
136 (+5)
4 837 (+42)
7 164

5

Свердловская область

7 419 (+240)
41 (+2)
3 239 (+73)
4 139

6

Ростовская область

6 166 (+201)
47 (+1)
2 310 (+65)
3 809

7

Дагестан

5 858 (+115)
303 (+5)
4 562 (+25)
993

8

Красноярский край

5 301 (+165)
49
1 494 (+6)
3 758

9

Тульская область

4 620 (+115)
49
2 434 (+25)
2 137

10

Калужская область

4 511 (+80)
36 (+1)
2 097 (+73)
2 378
...
...
...
...
...
...
📝 Всего
467 673
5 859
226 731
235 083
Полная версия таблицы со всеми регионами.Данные: Оперативный штаб РФ по борьбе с коронавирусом.
Актуально на 12:14 07.06.2020 (по московскому времени)

Коронавирус в России