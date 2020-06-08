«Агора» пожаловалась в Совет Европы на расследование дел о наркотиках в России. И предложила организовать независимый надзор за полицией

Международная правозащитная группа «Агора» направила в Комитет министров Совета Европы доклад о проблемах российского антинаркотического законодательства, сообщает «Коммерсант».

В докладе сказано, что правоохранительные органы России не отказались от практики проверочных закупок наркотиков, которую правозащитники считают провокацией. Кроме того, несмотря на рекомендации Европейского суда по правам человека, в публичном доступе так и не появился регламент проверочных закупок.

Также в докладе подчеркивается, что суды при рассмотрении наркотических дел почти не подвергают сомнению правомерность действий полицейских. Судьи принимают рапорты о том, что сотрудники полиции располагают «оперативной информацией» о наличии у человека наркотиков, и не требуют дополнительных доказательств.

Кроме того, Генпрокуратура так и не обнародовала результаты анализа российской правоприменительной практики по наркотическим делам. Провести такой анализ Генпрокуратуре и другим силовым ведомствам поручил президент России Владимир Путин после журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Авторы доклада считают, что в России нужно создать независимый надзорный орган, который подчинялся бы парламенту и контролировал соблюдение законов сотрудниками правоохранительных органов. «Мы предлагаем омбудсмена — не по правам, а по обязанностям», — заявил «Коммерсанту» глава международной практики «Агоры» Кирилл Коротеев.