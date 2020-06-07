Власти Бразилии закрыли часть статистики по коронавирусу. Страна занимает второе место в мире по числу заболевших COVID-19

Министерство здравоохранения Бразилии убрало со своего сайта часть данных о распространении в стране новой коронавирусной инфекции.

В частности, сообщает Reuters, больше не публикуется информация об общем числе подтвержденных случаев COVID-19 в стране. Также с сайта Минздрава исчезла информация о распространении коронавируса по регионам и архивные данные о COVID-19 в стране.

«Сводная статистика не отражает ситуацию, в которой страна находится в настоящий момент», — написал президент Бразилии Жаир Болсонару в твиттере. В настоящий момент, сообщил Болсонару, принимаются меры к тому, чтобы данные о новых случаях и подтвержденных диагнозах были более точными.

Бразилия занимает второе место в мире после США по числу заболевших COVID-19. В стране, по данным на 6 июня, зафиксированы более 672 тысяч случаев новой коронавирусной инфекции, число умерших приблизилось к 36 тысячам человек. В последние четыре дня Бразилия занимала первое место в мире по числу новых случаев COVID-19 и умерших.

Жаир Болсонару ранее неоднократно заявлял, что опасность коронавирусной инфекции преувеличена, критиковал губернаторов штатов за введение ограничительных мер и демонстративно пренебрегал рекомендациями Минздрава, в том числе проводил публичные встречи со сторонниками. В середине апреля Болсонару уволил министра здравоохранения Луиса Мандетту, который настаивал на жестких мерах для предотвращения распространения COVID-19.