Учреждениям культуры разрешили выдавать ваучеры вместо возврата денег за билеты

Правительство РФ опубликовало постановление, меняющее порядок возврата билетов на культурные мероприятия при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.

Согласно документу, зрители могут вернуть билеты на отмененные и перенесенные мероприятия или обменять их на ваучер на будущее мероприятие после снятия режима ограничений.

Учреждения культуры после возобновления своей работы обязаны не позднее шести месяцев известить зрителей о дате и времени проведения перенесенного мероприятия. Если за полгода это не будет сделано, мероприятие считается отмененным и организатор должен выплатить полную стоимость билета или ваучера.

В постановлении также закреплен максимальный срок переноса мероприятий. Их нужно провести не позднее 18 месяцев с момента снятия ограничений на работу учреждений культуры. Также не позднее чем за 30 дней до мероприятия организаторы обязаны начать обмен ваучеров на билеты и известить об этом зрителей.

По словам вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко, в настоящее время на руках у россиян находятся более семи миллионов билетов на культурные мероприятия, которые не состоялись из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно плану федеральных чиновников, российские музеи после снятия карантинных ограничений смогут возобновить работу в июне, кинотеатры — в середине июля, а театры и концертные залы — осенью.