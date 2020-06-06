Путин поручил создать базу генетических данных россиян

Владимир Путин поручил создать в России Национальную базу генетической информации. Список поручений президента опубликован на сайте Кремля.

База данных создается под руководством правительства РФ и при участии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт». О первых результатах работы премьер-министр Михаил Мишустин и директор института Александр Благов должны отчитаться до 1 октября 2020 года.

Помимо разработки системы хранения и обработки генетических данных должны быть созданы «форматы хранения и передачи данных, сопутствующие поисковые программы и программные средства», говорится в документе.

С 2021 года предусмотрено выделение средств федерального бюджета на функционирование генетической базы. Размер их в поручении президента не оговаривается.

Возможность создания базы генетических данных россиян обсуждалась на совещании президента 14 мая. На нем также было объявлено, что компания «Роснефть» станет партнером программы по созданию в России трех геномных центров.

Как сообщала «Русская служба Би-би-си», один из проектов будет курировать предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова. Построят центр рядом с научно-технической долиной МГУ, развитием которой занимается Катерина Тихонова — предполагаемая младшая дочь Путина.