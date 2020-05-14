Сечин попросил не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетику. Компания вкладывает миллионы долларов в проект, которым занимается дочь Путина

Глава «Роснефти» Игорь Сечин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным попросил рассмотреть возможность не облагать налогами инвестиции «Роснефти» в генетические технологии.

«Такое решение стало бы важным стимулом для увеличения поддержки инвестиций в развитие российской генетической отрасли», — сказал Сечин.

На совещании было объявлено, что «Роснефть» станет главным технологическим партнером программы по созданию в России трех геномных центров. Соответствующее соглашение компания подписала с правительством.

Ранее стало известно, что компания «Роснефть» в марте договорилась с правительством о создании центра комплексных исследований в области генетических технологий. По данным «Русской службы Би-би-си», курировать проект будет предполагаемая старшая дочь Владимира Путина Мария Воронцова, а «Роснефть» вложит в него от 500 миллионов до одного миллиарда долларов до 2027 года.

Построить центр, сообщала «Русская служба Би-би-си», планируется рядом с научно-технической долиной МГУ, развитием которой занимается Катерина Тихонова — предполагаемая младшая дочь Путина.

После публикации «Русской службы Би-би-си» пресс-служба «Роснефти» заявила, что статья «содержит в себе ни на чем не основанную ложь в отношении компании и лиц, непричастных к данному проекту».

Официально президент РФ Владимир Путин никогда не подтверждал, но и не опровергал, что Мария Воронцова и Катерина Тихонова приходятся ему дочерьми.