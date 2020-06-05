Агентство, отвечающее за «Голос Америки», возглавил режиссер Майкл Пэк. Сенат одобрил его кандидатуру после личного вмешательства Трампа

Федеральное агентство USAGM, которое курирует пять американских сетей иновещания, в том числе «Голос Америки» и «Радио Свободная Европа / Радио Свобода», возглавил режиссер-документалист Майкл Пэк.

Кандидатуру Пэка 4 июня утвердил Сенат 53 голосами «за». Против высказались 38 сенаторов. Голосование состоялось вскоре после того, как президент США Дональд Трамп публично обвинил Сенат в затягивании процедуры утверждения кандидатуры Пэка.

Сенаторы от Республиканской и Демократической партий, пишет The New York Times, осторожно отнеслись к кандидатуре Пэка. В том числе потому, что в отношении Пэка прокуратура ведет расследование о возможном нецелевом расходовании средств некоммерческой организации Public Media Lab, которую он возглавляет.

Кроме того, отмечает издание, Пэк известен как давний сторонник Дональда Трампа. Сенаторы-демократы опасались, что на посту главы USAGM, являющегося независимой структурой, Пэк будет отстаивать интересы действующего президента. Пэк, в свою очередь, обещал сохранять объективность и отстаивать принцип невмешательства политиков в работу журналистов.

Трамп в твиттере поздравил Пэка с назначением, написав, в частности, что «это огромная победа для Америки».

Агентство USAGM получает финансирование из федерального бюджета США. Руководителя агентства выбирает президент и утверждает Сенат. Пятерых членов наблюдательного совета назначает президент.

USAGM отвечает за работу радио- и телеканалов, а также сайтов с суммарной аудиторией около 226 миллионов человек (по данным на 2016 год) и вещанием на 100 стран — одного из крупнейших медиаконгломератов в мире.