Мать рядового, погибшего при танковом обстреле на полигоне, отсудила у Минобороны четыре миллиона рублей

Лужский городской суд Ленинградской области обязал министерство обороны РФ выплатить четыре миллиона рублей Валентине Сухаревой, матери 20-летнего рядового Андрея Виттиха, погибшего во время плановых танковых стрельб. Об этом «Медузе» сообщили в правозащитной организации «Зона права».

Суд частично удовлетворил иск Сухаревой, настаивавшей на компенсации морального вреда в размере пяти миллионов рублей. Будет ли мать погибшего военного обжаловать вынесенное решение, пока неизвестно.

Андрей Виттих погиб во время плановых танковых стрельб, проходивших 7 сентября 2017 года. Еще трое солдат Дмитрий Пахмутов, Вадим Габидуллин и Арсен Османов получили тяжелые ранения. Во время учений командиры военных разместили солдат в секторе прямого огневого поражения, не оборудовав участки красным флагом.

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В декабре 2019 года пострадавшие солдаты отсудили у Минобороны шесть миллионов рублей в качестве компенсации. Дмитрий Пахмутов получил компенсацию в размере трех миллионов рублей, Вадиму Габидуллину присудили два миллиона, Арсену Османову — один миллион.

В феврале 2019 года суд приговорил двоих подполковников Дениса Горелышева и Виктора Кривошеина, отвечавших за организацию стрельб, к трем годам условно. Их признали виновными в халатности.