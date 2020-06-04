Массовые увольнения и доллар по 90 рублей. Эксперты спрогнозировали последствия второго карантина из-за COVID-19 в России

Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) составили три сценария развития экономики РФ на ближайшие годы.

Базовый сценарий предполагает повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. В этом случае, по прогнозам ЦМАКП, безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5-4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году — на 2,2-2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей.

предполагает повторный карантин из-за коронавируса в октябре-ноябре 2020 года. В этом случае, по прогнозам ЦМАКП, безработица вырастет как минимум до 8% в 2021 году и 7% в 2022-2023 годах. Реальные зарплаты в 2020 году сократятся на 4,5-4,8%, а расти начнут лишь в 2023 году — на 2,2-2,5%. Курс доллара в базовом сценарии до 2022 года будет держаться у отметки 90 рублей. Пессимистичный сценарий — вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае, считают в ЦМАКП, безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0-9,5%. Курс доллара при таком сценарии — около 100 рублей.

— вторая волна ограничительных мер из-за COVID-19 в России с конца 2020 года по март 2021 года. Структурный кризис мировой экономики с устойчиво низкими ценами на нефть и газ. В этом случае, считают в ЦМАКП, безработица в России вырастет до «катастрофических» 10,5-10,7% в 2020 году, а к концу 2023 года сохранится на уровне 9,0-9,5%. Курс доллара при таком сценарии — около 100 рублей. Оптимистичный сценарий — режим самоизоляции в России заканчивается в середине июня. Второй волны карантина нет. Быстрая стабилизация цен на нефть, нет структурного кризиса мировой экономики. При таком сценарии максимальный уровень безработицы составит 5,3-5,6%, а реальные зарплаты начнут расти на 0,5-0,7% уже в 2021 году. Курс доллара до конца 2020 года — около 85 рублей, затем снижение до 80 рублей.

В России с конца марта до 11 мая включительно были объявлены нерабочие дни в рамках борьбы с распространением коронавируса. В большинстве регионов был введен режим повышенной готовности, при котором работают только магазины, продающие продукты и товары первой необходимости, заведения общепита торгуют только на вынос и доставку. С 12 мая регионы постепенно снимают ограничения.

Правительство в начале июня представило план восстановления экономики, предполагающий переход к устойчивому росту в конце 2021 года. Реализация включенных в план мероприятий (их точный список пока не представлен) обойдется, по словам премьер-министра Михаила Мишустина, в 5 триллионов рублей — примерно 4,5% от ВВП России за 2019 год.

Курс доллара, установленный ЦБ на 4 июня, — 68,34 рубля.