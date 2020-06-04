Импортеры попросили Мишустина отложить вступление в силу нового регламента об алкоголе. Иначе в Россию нельзя будет ввозить текилу

Производители пива и импортеры других алкогольных напитков обратились с письмом на имя премьер-министра России Михаила Мишустина с просьбой доработать и отложить вступление в силу нового регламента «О безопасности алкогольной продукции». Об этом пишет «Коммерсант».

Импортеры крепкого алкоголя, в частности, обратили внимание премьер-министра на на то, что текила не подпадает ни под одно понятие технического регламента — это может привести к невозможности ввоза текилы в Россию.

Также из-за отличия регламентов от международных стандартов некоторые сорта ликеров и виски при продаже можно будет называть только просто «спиртными напитками».

Новый регламент должен вступить в силу в январе 2021 года.