Greenpeace оценил ущерб от разлива топлива в Норильске более чем в 6 миллиардов рублей

Экологический ущерб от разлива топлива в Норильске только для водных объектов Красноярского края может превышать 6 миллиардов рублей, сообщает Greenpeace.

«По оценке главы Росприроднадзора, в реки попало 15 тысяч тонн дизельного топлива. Если применять методику Минприроды по оценке экологического вреда водным объектам, ущерб может составить более 6 миллиардов рублей», — заявил проектный директор российского Greenpeace Владимир Чупров.

Он добавил, что эта сумма не учитывает повышающие коэффициенты, а также ущерб от загрязнения почвы и выбросов вредных веществ в атмосферу.

С учетом значительной суммы ущерба и сложившейся практики ухода от ответственности за загрязнение нефтью и нефтепродуктами, есть риск, что «Норникель» может избежать полной финансовой ответственности за разлив топлива, опасается Greenpeace.

29 мая из резервуара ТЭЦ «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норильский никель») дизельного топлива. В результате были загрязнены реки Далдыкан и Амбарная. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров.

Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что власти отреагировали на аварию только 31 мая. По его словам, изначально чиновников заверили, что разгерметизация резервуара ТЭЦ не представляет экологической опасности, а реальная картина стала понятна позже по сообщениям в соцсетях.

3 июня ситуация в Норильске обсуждалась на совещании у президента РФ Владимира Путина. В тот же день в регионе ввели режим ЧС федерального уровня. По факту утечки возбуждены три уголовных дела. Задержан начальник цеха ТЭЦ, он отказался давать показания. 4 июня МЧС глава МЧС Евгений Зиничев заявил, что решение по ликвидации утечки топлива найдено.