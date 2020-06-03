Сулейман Керимов потребовал от «Ведомостей» удалить статью о захвате офиса строительного холдинга в Москве

Сенатор Сулейман Керимов в иске к газете «Ведомости» потребовал, чтобы издание удалило со своего сайта статью «Как Сулейман Керимов заработал миллиарды и ушел в тень», вышедшую в ноябре 2017 года.

В этом материале рассказывалось о том, как Керимов стал владельцем крупнейшего строительного холдинга Москвы СПК «Развитие» в 2005 году. «Этот эпизод вошел в историю — головной офис СПК „Развитие“ в Гранатном переулке, 3, брали штурмом 200 человек, вооруженных бейсбольными битами и металлическими прутьями», — утверждалось в статье.

В своем иске, как пишут «Ведомости», Керимов утверждает, что не причастен к описанному захвату офиса «Развития». Он настаивает, что опубликованные сведения порочат его деловую репутацию. Сенатор требует опубликовать опровержение и выплатить 50 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

Сулейман Керимов 1 июня подал в Гагаринский суд Москвы иски к «Ведомостям», журналу Forbes и газете «Версия». Претензии сенатора к двум последним упомянутым изданиям пока неизвестны. Суд вернул иски Керимову в связи с неподсудностью.

Сулейман Керимов — один из самых богатых людей в России. В рейтинге 200 богатейших бизнесменов России 2020 года, который составил журнал Forbes, Керимов занял 13-е место. Его состояние оценивается в 10 миллиардов долларов.