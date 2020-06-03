Сенатор Керимов подал иски о защите чести к Forbes, «Версии» и «Ведомостям»

Член Совета Федерации Сулейман Керимов подал иски о защите чести и достоинства к трем российским СМИ.

1 июня в Гагаринском районном суде Москвы были зарегистрированы исковые заявления к АО «АС Рус Медиа» (журнал Forbes), ООО «Версия» (газета «Наша версия») и АО «Бизнес Ньюс Медиа» (газета «Ведомости»). Суть претензий в них не поясняется.

В пресс-службе суда агентству «Москва» заявили, что иски поступили по электронной почте «по факту распространения спорного текста».

21 мая журнал Forbes опубликовал очередной рейтинг самых богатых российских наследников, в который включил среди новых участников сына и двух дочерей сенатора — Саида, Гульнару и Амину Керимовых. Они заняли в рейтинге девятое место. Также в журнале вышел материал под названием «Спрятанные наследники: что мы знаем о детях российских миллиардеров?» с упоминанием семьи сенатора.

Сам Керимов, по оценкам Forbes, занимает 13-е место в рейтинге богатейших бизнесменов России с состоянием 10 миллиардов долларов.