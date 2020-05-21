Forbes включил в список самых богатых наследников российских миллиардеров пять новых имен

Forbes представил ежегодный список самых богатых российских наследников. В 2020 году в нем пять новых участников. Это представители двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.

Дети Петра Авена в список на этот раз не попали, так как у председателя совета директоров консорциума «Альфа-групп» появился еще один ребенок. Также не оказалось в списке сына основного владельца Трубной металлургической компании и группы «Синара» Дмитрия Пумпянского.

Первое место как и в предыдущие годы занял Юсуф Алекперов, единственный сын Вагита Алекперова, который теоретически может унаследовать состояние в 18 миллиардов долларов. На втором месте сын и дочь основного владельца компаний «Новатэк» и «Сибур» с долей в 10,1 миллиарда долларов на каждого. На третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова Джахангир, потенциальные претендент на 9 миллиардов долларов.

При составлении рейтинга Forbes делит состояние каждого миллиардера на количество его детей, не учитывая супружеские доли. Наследники Михаила Фридмана (LetterOne Holdings и «Альфа-групп») и Владимира Потанина («Интеррос» и ГМК «Норильский никель») в рейтинг не включаются, так как бизнесмены объявили, что не собираются оставлять им наследство, а направят состояния на благотворительность.