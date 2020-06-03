Почти 200 муниципальных депутатов из 26 регионов России призвали не поддерживать поправки в Конституцию, назвав их попыткой переворота

Муниципальные и региональные депутаты написали открытое письмо, в котором призвали граждан высказаться против изменений в Конституцию.

«Изменение Конституции России, предложенное Владимиром Путиным и зависимыми от него людьми, направлено на решение одной задачи — обеспечение пожизненной власти самого Путина и его группы. По существу, мы имеем дело с попыткой государственного переворота», — говорится в обращении.

Обращение подписали 192 депутата из 26 регионов России.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится 1 июля. В случае одобрения поправок Владимир Путин получит возможность баллотироваться на пятый и шестой президентский сроки.