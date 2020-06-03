Объявлена программа Каннского кинофестиваля. Фильмы покажут на других фестивалях

Отборочный комитет Каннского кинофестиваля объявил официальную программу 2020 года, в которую вошли 56 фильмов.

В программу, в частности, вошли фильмы «Французский диспетчер» Уэса Андерсона, «Лето 85-го» Франсуа Озона, «Еще по одной» Томаса Винтерберга, «Аммонит» Френсиса Ли, эпизоды мини-сериала «Топорик» Стива МакКуина, мультфильм «Душа» Пита Доктера. Полный список опубликован на сайте кинофорума.

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится из-за пандемии коронавируса, но фильмы, вошедшие в программу, покажут осенью на других фестивалях. При этом, как отмечает The Film Stage, эти фильмы не станут показывать на Венецианском кинофестивале, как планировалось ранее.