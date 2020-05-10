Каннский кинофестиваль в 2020 году окончательно отменили

Каннский кинофестиваль в 2020 году не состоится, сообщил Variety представитель оргкомитета.

Режим ЧС из-за эпидемии коронавируса во Франции продлили как минимум до 10 июля.

Поэтому, по словам собеседника издания, провести фестиваль даже осенью будет крайне сложно. От идеи сделать Канны виртуальными организаторы отказались сразу.

Вместе с тем, отобранные на конкурс фильмы покажут на других фестивалях, в том числе в Венеции. Список кинолент огласят в начале июня.

Фестиваль был запланирован на 12-23 мая. В марте оргкомитет назвал новый срок проведения — конец июня, отметив, что это предварительное решение.