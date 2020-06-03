Минюст предложил поднять штрафы за утечку персональных данных в 10 раз

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), представленный Минюстом, предусматривает десятикратное увеличение штрафов за утечку персональных данных. На это обратил внимание «Коммерсант».

Как пишет издание, для граждан максимальный размер штрафа вырос с 2 до 20 тысяч рублей, для должностных лиц — с 10 до 100 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — с 20 до 300 тысяч, для юридических лиц — с 50 до 500 тысяч рублей.

В Минюсте заявили, что состав правонарушения, предусматривающий новые штрафы, прорабатывался по предложению комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству.

«Коммерсант» не уточняет, какая именно статья проекте КоАП предусматривает увеличенные штрафы за утечку персональных данных. Вероятно, речь идет о часть 6 статьи 33.1 (Невыполнение обязанности по соблюдению конфиденциальности персональных данных).

Минюст 29 мая выложил проект нового Кодекса об административных правонарушениях на сайте regulation.gov.ru. После общественного обсуждения и межведомственного согласования документ будет внесен в правительство.

Предыдущая версия проекта нового КоАП была опубликована для общественного обсуждения в конце января. Она вызвала критику и была отправлена на доработку. В ней не было нормы об увеличении штрафов за утечку персональных данных.

Сейчас ответственность за утечку персональных данных прописана в части 6 статьи 13.11 КоАП. Для граждан за это предусмотрено до двух тысяч рублей штрафа, для должностных лиц — до 10 тысяч, для индивидуальных предпринимателей — до 20 тысяч, для юридических лиц — до 50 тысяч.