К Google подали иск на пять миллиардов долларов о сборе данных в режиме инкогнито 

Google обвинили в сборе данных пользователя в , соответствующий групповой иск подан в федеральный суд города Сан-Хосе, Калифорния. Об этом сообщает Reuters.

Истцы требуют пять миллиардов долларов за то, что корпорация, как они утверждают, через Google Analytics, Google Ad Manager и другие приложения и плагины собирает данные, даже если пользователь находится в режиме инкогнито.

Это, как утверждают истцы в жалобе, помогает Google узнать о хобби пользователей, их обычных покупках и о «самых интимных и потенциально смущающих вещах», которые те ищут в интернете.

Представитель Google Хосе Кастанеда сказал Reuters, что компания отвергает такие обвинения: «Мы всегда четко говорим, что сайты, которые вы открываете в режиме инкогнито, могут собирать данные о вашей активности в интернете».

В жалобе утверждается, что от действий Google пострадали «миллионы человек», которые использовали режим инкогнито с 1 июня 2016 года. Почему истцы выбрали эту дату, не поясняется.

Режим инкогнито впервые появился в Safari в 2005-м под названием private browsing; в Google Chrome — в 2008-м, почти сразу после запуска браузера.

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