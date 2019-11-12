WSJ: компания Google тайно собирает истории болезней миллионов американцев для запуска медицинского поисковика

Joe Skipper / Reuters / Scanpix / LETA

Компания Google втайне запустила совместный проект с одной из крупнейших систем здравоохранения в США. Программа под названием « » предусматривает сбор и обработку подробных персональных данных о здоровье и лечении миллионов людей в 21 штате страны. Целью «Проекта Найтингейл» является создание продвинутого медицинского поисковика, а также искусственного интеллекта, который будет предлагать пациентам более точные программы лечения. При этом ни сами американцы, ни их лечащие врачи не были осведомлены о сборе информации об их здоровье, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на документы проекта, имеющиеся в распоряжении журналистов.

Проект был запущен в 2018 году в сотрудничестве с медицинской компанией Ascension в Сент-Луисе, которая включает 2600 больниц, врачебных кабинетов и других медицинских учреждений страны. Это вторая по размеру система здравоохранения в США, отмечает WSJ.

Информация, которую собирает «Проект Найтингейл», включает диагнозы, результаты лабораторных исследований, информацию о госпитализации, полные истории болезней с именами, фамилиями и датами рождения пациентов. По словам людей, знакомых с проектом, некоторые сотрудники Ascension поднимали вопросы о том, как осуществляется сбор данных и обмен ими — как с технологической, так и с этической точки зрения. К данным, о сборе которых не уведомлены врачи и пациенты, имеют доступ некоторые сотрудники Alphabet, материнской компании Google, а также ее научно-исследовательского подразделения Google Brain.

Однако эксперты в области неприкосновенности частной жизни утверждают, что эта практика соответствует федеральному закону от 1996 года о мобильности и подотчетности медицинского страхования. Закон позволяет больницам обмениваться медицинскими данными с деловыми партнерами, не сообщая об этом пациентам — при условии, что информация используется «только для того, чтобы помочь застрахованной организации выполнять свои функции в области здравоохранения».

В данном случае Google частично использует эти данные для разработки нового программного обеспечения, основанного на искусственном интеллекте и машинном обучении. Предполагается, что программа позволит предлагать конкретным пациентам более правильное лечение. При этом конечной целью проекта, как свидетельствуют полученные WSJ документы, является создание универсального поисковика для агрегирования разрозненных данных о пациентах и их размещения в одном месте.

Непосредственным исполнителем «Проекта Найтингейл» является подразделение Google Cloud, которое отвечает в компании за облачные проекты и вычисления. Глава Google Сундар Пичаи неоднократно говорил, что поиск новых областей роста для применения облачных вычислений является приоритетной задачей для компании.

Президент Google Cloud Тарик Шукат заявил, что цель медицинского проекта заключается в «улучшении результатов, снижении затрат и спасении жизней». В компании также заявили, что проект соответствует федеральным законам о здравоохранении и предусматривает надежную защиту данных пациентов.

пересказал Петр Лохов