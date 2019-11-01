Google купил производителя фитнес-трекеров Fitbit за 2,1 миллиарда долларов

Google купил производителя фитнес-трекеров Fitbit. Это официально подтвердили обе компании.

В рамках сделки Google заплатит по 7,35 долларов за акцию. Общая сумма составит приблизительно 2,1 миллиарда долларов.

В пресс-релизе Fitbit подчеркивается, что компания останется независимым подразделением внутри Google и не будет обмениваться данными пользователей с материнской корпорацией в рекламных целях.

Как отмечало агентство Reuters за несколько дней до сделки, покупка позволит Google усилить позиции на рынке умных часов, а Fitbit, в свою очередь, при поддержке крупнейшей корпорации сможет конкурировать с Huawei и Xiaomi.