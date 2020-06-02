Временные госпитали для лечения зараженных COVID-19 оставят в Москве на год

Временные госпитали, созданные в Москве для лечения больных COVID-19, не будут демонтировать и оставят минимум на год. Об этом в программе «Док-ток» Первого канала заявила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Для перевода стационара в ковидный требуется три недели. А для того, чтобы расконсервировать этот госпиталь хватит одного, двух, максимум трех дней. Все они закреплены за крупными многопрофильными больницами, в которых есть коллективы, которые все это подготовили для себя. Год это минимум будет стоять, и душа моя спокойна», — объяснила она.

По словам Раковой, всего в столице было созданы пять временных больниц, в том числе госпиталь на 10 тысяч коек в 75-м павильоне ВДНХ. «Слава богу, эти койки нам не понадобились, но мы все их достроили, и теперь спокойно можем законсервировать, не боясь выводить в обыкновенную плановую работу тот коечный фонд, который сейчас задействован под коронавирусную инфекцию», — добавила она.