Объявлен шорт-лист «Большой книги». Среди претендентов на премию Тимур Кибиров, Александр Иличевский, Дина Рубина и Ксения Букша
Источник: Большая книга
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Оргкомитет «Большой книги» объявил короткий список претендентов на Национальную литературную премию за 2020 год.
В шорт-лист вошли 13 произведений:
- Тимур Кибиров «Генерал и его семья»;
- Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»;
- Евгений Чижов «Собиратель Рая»;
- Александр Иличевский «Чертеж Ньютона»;
- Павел Селуков «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»;
- Григорий Аросев и Евгений Кремчуков «Деление на ночь»;
- Василий Авченко и Алексей Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»;
- София Синицкая «Сияние „Жеможаха“».
- Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»;Наталья Громова «Насквозь»;
- Наталья Громова «Насквозь»;
- Михаил Елизаров «Земля»;
- Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая прогулка»;
- Ксения Букша «Чуров и Чурбанов».
Дата вручения премии за 2020 год пока не объявлена. В 2019 году имена обладателей первой, второй и третьей премий огласили в декабре. Первую премию присудили книге «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского.