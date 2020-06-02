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Объявлен шорт-лист «Большой книги». Среди претендентов на премию Тимур Кибиров, Александр Иличевский, Дина Рубина и Ксения Букша

Источник: Большая книга
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Оргкомитет «Большой книги» объявил короткий список претендентов на Национальную литературную премию за 2020 год.

В шорт-лист вошли 13 произведений:

  • Тимур Кибиров «Генерал и его семья»;
  • Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»;
  • Евгений Чижов «Собиратель Рая»;
  • Александр Иличевский «Чертеж Ньютона»;
  • Павел Селуков «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»;
  • Григорий Аросев и Евгений Кремчуков «Деление на ночь»;
  • Василий Авченко и Алексей Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»;
  • София Синицкая «Сияние „Жеможаха“».
  • Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»;Наталья Громова «Насквозь»;
  • Наталья Громова «Насквозь»;
  • Михаил Елизаров «Земля»; 
  • Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая прогулка»;
  • Ксения Букша «Чуров и Чурбанов».

Дата вручения премии за 2020 год пока не объявлена. В 2019 году имена обладателей первой, второй и третьей премий огласили в декабре. Первую премию присудили книге «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского.