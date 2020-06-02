Объявлен шорт-лист «Большой книги». Среди претендентов на премию Тимур Кибиров, Александр Иличевский, Дина Рубина и Ксения Букша

Оргкомитет «Большой книги» объявил короткий список претендентов на Национальную литературную премию за 2020 год.

В шорт-лист вошли 13 произведений:

Тимур Кибиров «Генерал и его семья»;

Шамиль Идиатуллин «Бывшая Ленина»;

Евгений Чижов «Собиратель Рая»;

Александр Иличевский «Чертеж Ньютона»;

Павел Селуков «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы»;

Григорий Аросев и Евгений Кремчуков «Деление на ночь»;

Василий Авченко и Алексей Коровашко «Олег Куваев: повесть о нерегламентированном человеке»;

София Синицкая «Сияние „Жеможаха“».

Дина Рубина «Наполеонов обоз. Книга 1. Рябиновый клин. Книга 2. Белые лошади. Книга 3. Ангельский рожок»;Наталья Громова «Насквозь»;

Наталья Громова «Насквозь»;

Михаил Елизаров «Земля»;

Алексей Макушинский «Предместья мысли. Философическая прогулка»;

Ксения Букша «Чуров и Чурбанов».

Дата вручения премии за 2020 год пока не объявлена. В 2019 году имена обладателей первой, второй и третьей премий огласили в декабре. Первую премию присудили книге «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олега Лекманова, Михаила Свердлова и Ильи Симановского.