Премию «Большая книга» вручили за биографию «Венедикт Ерофеев: посторонний»
Лауреатами национальной литературной премии «Большая книга» в 2019 году стали авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. Об этом сообщается на сайте премии.
В книге рассказывается о биографии писателя Венедикта Ерофеева, а также подробно анализируется путешествие главного героя его самого известного произведения «Москва — Петушки».
Вторую премию получил Григорий Служитель («Дни Савелия»), третью — Гузель Яхина («Дети мои»). Премию за вклад в литературу получил поэт, писатель и сценарист Валерий Попов.
Премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе, получила литературный критик из Твери Мария Лебедева (ее можно почитать, например, здесь и здесь).
Лауреаты первой премии «Большой книги» получат денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион.