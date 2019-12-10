Премию «Большая книга» вручили за биографию «Венедикт Ерофеев: посторонний»

Лауреатами национальной литературной премии «Большая книга» в 2019 году стали авторы книги «Венедикт Ерофеев: посторонний» Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. Об этом сообщается на сайте премии.

В книге рассказывается о биографии писателя Венедикта Ерофеева, а также подробно анализируется путешествие главного героя его самого известного произведения «Москва — Петушки».

Вторую премию получил Григорий Служитель («Дни Савелия»), третью — Гузель Яхина («Дети мои»). Премию за вклад в литературу получил поэт, писатель и сценарист Валерий Попов.

Премию «_Литблог» для блогеров, пишущих о литературе, получила литературный критик из Твери Мария Лебедева (ее можно почитать, например, здесь и здесь).

Лауреаты первой премии «Большой книги» получат денежное вознаграждение в размере трех миллионов рублей, второй — полтора миллиона рублей, третьей — миллион.

История единственной записи авторского чтения «Москва — Петушки» Восемь чемоданов с сокровищами Кристина Сафонова рассказывает историю физика, который сделал единственную запись авторского чтения «Москва — Петушки». Его обвиняли в связях с КГБ