Минздрав опроверг сведения о дефиците средств защиты для медиков

В начале пандемии коронавируса в России наблюдались проблемы со средствами индивидуальной защиты (СИЗ) для медиков, но сейчас дефицита в регионах нет. Соответствующее заявление заместителя министра здравоохранения РФ Виктора Фисенко опубликовано на сайте ведомства.

Накануне стало известно, что экспертная группа врачей направила письмо главе Минздрава Михаилу Мурашко и вице-премьеру Татьяне Голиковой с просьбой срочно устранить сохраняющийся дефицит СИЗ перед возможной второй волной заболевания коронавирусной инфекцией осенью 2020 года.

Утром 2 июня пресс-служба ведомства отчиталась об увеличении запасов средств защиты для медиков в российских регионах. Так, по данным Минздрава, количество медицинских халатов выросло в 3,5 раза (до 9,2 миллиона штук), защитных комбинезонов — в 14,7 раз (до пяти миллионов штук), респираторов — в 5,4 раза (до 6,8 миллиона штук), медицинских масок — в 2,1 раза (до 105,1 миллиона штук), медицинских перчаток — в 1,2 раза (до 228,6 миллиона пар).