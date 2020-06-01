В Петербурге на территории больницы сгорел контейнер-холодильник для тел умерших от COVID-19

На территории петербургской городской больницы № 2 в ночь на 1 июня сгорел контейнер-рефрижератор, предназначенный для хранения тел умерших, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС по городу.

По данным ведомства, загорелся компрессор кондиционера холодильника-контейнера. Площадь пожара составила три квадратных метра.

Пострадавших в результате пожара нет, контейнер не вскрывался, сообщили в МЧС, не уточняя других деталей.

По данным петербургского издания 78.ru, в горевшем холодильнике-контейнере находились пять тел умерших. Подтверждения этой информации из других источников не поступало.

В начале мая в Петербурге на территориях больниц установили восемь контейнеров-рефрижераторов для временного хранения тел умерших. В городском комитете по здравоохранению сообщали, что контейнеры не используются и нужны «для подстраховки».