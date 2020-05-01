В Петербурге возле больниц появились контейнеры-холодильники для умерших. На случай ухудшения обстановки по коронавирусу

В Петербурге установили восемь контейнеров-рефрижераторов для временного хранения тел умерших. Об этом «Фонтанке» заявили в городском комитете по здравоохранению. Там добавили, что большинство контейнеров сейчас не используется, поскольку в петербургских моргах достаточно мест.

Пресс-служба вице-губернатора Петербурга Олега Эргашева сообщила «Интерфаксу», что контейнеры-рефрижераторы установлены на территории семи стационаров и одного крематория. «Скажем так: это некая подстраховка, и на данный момент она не нужна. <…> Они не используются в данный момент, стоят закрытые», — заявил собеседник агентства.

«Это не связано с COVID как таковым, но нужно, чтобы ситуацию контролировать. Мы должны рассматривать разные сценарии, и это некий резерв на случай осложнения. Сейчас ситуация в этом плане ничем экстраординарным не отличается», — добавил представитель пресс-службы.

Санкт-Петербург находится на третьем месте в России по распространению коронавируса (после Москвы и Московской области). На утро 1 мая в городе зафиксировано 4411 случаев заражения, 779 человек выздоровели, 33 умерли.

Власти Петербурга разрешили хоронить умерших с коронавирусом на кладбищах Илики в Ломоносове и Новое Колпинское городское в Колпино. Кремация умерших проводится в отдельном кремационном цехе без проведения ритуальных церемоний.