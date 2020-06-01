В 2020-2024 годах правительство выделит 4,7 миллиарда рублей на строительство нового терминала аэропорта Грозного. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на поправки в госпрограмму «Развитие транспортной инфраструктуры».

Гендиректор перевозчика «Вайнахавиа» Альви Шахгириев сказал «Коммерсанту», что новый терминал построят неподалеку от нынешнего, а новую взлетно-посадочную полосу проложат параллельно действующей. В будущем здание старого терминала будет использоваться для приема и обработки грузов.

В Минтрансе пояснили, что проект модернизации аэропорта Грозного разделен на два этапа: на первом будет построен новый терминал, на втором — реконструирована аэродромная инфраструктура. Общий бюджет проекта, как заявляли в 2018 году власти Чечни, составит около около 15,7 миллиарда рублей.

Аэропорт Грозного, разрушенный в ходе военных действий, был вновь открыт в 2006 году. Его модернизацию планировали с 2009 года.

По информации «Вайнахавиа», в 2019 году аэропорт Грозного обслужил около 500 тысяч пассажиров — на 30% больше, чем годом ранее.