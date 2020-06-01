Всероссийский выпускной вечер проведут в очном формате, сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство просвещения РФ.

«Надеюсь, что все восстановится, мы для этого все делаем. И как я уже говорил, мы планируем выпускной для тех, кто выходит из школы, провести в очном формате, привычном для всех формате», — приводит агентство слова министра просвещения Сергея Кравцова.

Ранее, 29 мая, Минпросвещения рекомендовало провести выпускные онлайн.

«Очные выпускные могут состояться в регионах, вышедших к тому моменту на третий этап снятия ограничений, введенных из-за коронавируса», — говорилось в сообщении министерства.