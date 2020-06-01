«Левада»: 28% россиян готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни
27% россиян считают возможным проведение в настоящее время массовых протестных акций из-за падения уровня жизни. 61% называет такие акции маловероятными. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».
Участникам исследования также предложили ответить на вопрос, примут ли они участие в протестах, если они состоятся. Утвердительно ответили 28% опрошенных, отрицательно — 68%.
Эти результаты демонстрируют максимальное значение за последние полтора года, пишет издание. До этого пик протестной активности приходился на осень 2018 года, когда президент РФ подписал закон о пенсионной реформе (в ноябре 2018-го в акциях протеста были готовы участвовать 30% граждан).
Директор «Левада-центра» Лев Гудков отмечает, что готовность населения к массовым протестам носит пока что декларативный характер. «Важно понимать, что это не реальный выход на улицы. Но отдельные локальные взрывы к осени в больших городах вполне возможны», — резюмирует социолог.