«Левада»: 28% россиян готовы выйти на протесты из-за падения уровня жизни

27% россиян считают возможным проведение в настоящее время массовых протестных акций из-за падения уровня жизни. 61% называет такие акции маловероятными. Об этом свидетельствуют результаты «Левада-центра», проведенного по заказу «Открытых медиа».

Участникам исследования также предложили ответить на вопрос, примут ли они участие в протестах, если они состоятся. Утвердительно ответили 28% опрошенных, отрицательно — 68%.

Эти результаты демонстрируют максимальное значение за последние полтора года, пишет издание. До этого пик протестной активности приходился на осень 2018 года, когда президент РФ подписал закон о пенсионной реформе (в ноябре 2018-го в акциях протеста были готовы участвовать 30% граждан).