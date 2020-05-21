«Апология протеста»: МВД и Росгвардия выделили на закупку спецсредств более семи миллиардов рублей за пять лет

ОМОН разгоняет участников акции протеста в Москве, 27 июля 2019 года Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA

С 2015 года правоохранительные органы России, согласно данным сайта госзакупок, разместили заказов на сумму не менее 7 317 370 163 рубля на приобретение и обслуживание спецсредств нелетального действия, которые применяют или могут использовать при разгоне протестных акций. Об этом говорится в докладе «Техника разгона» (.pdf), который подготовил проект «Апология протеста» международной правозащитной группы «Агора».

У МВД и Росгвардии есть много разных специальных средств, при этом больше всего денег — 4,4 миллиарда рублей — выделили на покупку и обслуживание бронированных спецавтомобилей . Так, на вооружении Росгвардии стоят инженерная машина разграждения «Торнадо», автомобиль с водометом «Гроза», а также транспорт с лазерными и шумовыми излучателями, предназначенными «для создания определенных поведенческих реакций у нарушителей правопорядка».

Среди других закупок правоохранительных органов, в частности, значатся:

электрошоковые устройства (на это выделили 1,5 миллиарда рублей);

водометы (650 миллионов рублей);

аэрозольные распылители газа (в 2015-2018 годах на это потратили 201 миллион рублей, в 2020-м — более 30,5 миллиона);

противоударные щиты (410 миллионов рублей);

ручные гранатометы (70,5 миллиона рублей).

Помимо этого государство тратит деньги на покупку наручников и резиновых дубинок, которые «в принципе используются полицией повсеместно», сказано в докладе.

Несмотря на разнообразие нелетального оружия, при разгоне протестных акций полиция и Росгвардия в основном используют резиновые палки и щиты . Остальное несмертельное оружие, делают вывод в «Апологии протеста», «либо не применяется, либо используются не по прямому назначению, а с целью устрашающего (охлаждающего) эффекта». Но часть спецсредств все же используют, например, слезоточивый газ.

Авторы доклада указывают, что применение оружия несмертельного действия угрожает жизни и здоровью граждан. Из-за применения спецсредств, вооружения и техники при разгоне протестующих существует опасность, что люди могут получить психическую травму, заявил «Апологии протеста» психолог Владимир Рубашный. Кроме того, как отметил судмедэксперт Илья Жарков, в случае применения спецсредств, вооружения и техники возможны такие последствия, как потеря зрения, речи, слуха, отказ одного из внутренних органов или прерывание беременности. «Апология протеста» призвала органы власти до закупки спецсредств исследовать, насколько они угрожают жизни и здоровью людей.

Пересказал Александр Бакланов