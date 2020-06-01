1 июля — последний день, в который пройдет голосование по поправкам в Конституцию, — будет объявлен выходным. Об этом, сообщает РИА Новости, объявил Павел Крашенинников, сопредседатель рабочей группы по изменениям в Конституцию.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также подтвердил, что день голосования по поправкам в Конституцию объявят выходным.

Первоначально голосование по поправкам в Конституцию планировалось провести 22 апреля, которое также было объявлено выходным днем. Из-за эпидемии коронавируса голосование по поправкам в Конституцию было отложено на неопределенный срок.

1 июня президент РФ Владимир Путин объявил на совещании с членами рабочей группы по изменению Конституции, что голосование по поправкам проведут 1 июля. Предполагается, что проголосовать можно будет еще в течение шести дней до основного дня голосования, то есть с 25 июня по 1 июля.