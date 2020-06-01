«Би-би-си» показала трейлер сериала про «Новичок»

Телеканал ВВС One выпустил официальный трейлер к сериалу «Отравления в Солсбери», сюжет которого построен вокруг отравления бывшего агента ГРУ Сергея Скрипаля нервно-паралитическим веществом «Новичок».

The Salisbury Poisonings: Trailer — BBC BBC

В описании трейлера говорится, что сериал — это «история о том, как обычные люди реагировали на кризисные события на пороге своего дома, основанная на реальных событиях».

Сериал покажут на BBC One с 14 по 16 июня.

Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены «Новичком» в Солсбери в марте 2018 года. По версии Великобритании, покушение было организовано ГРУ; Россия это отрицает. Скрипали остались живы, но через несколько месяцев после инцидента умерла местная жительница Дон Стерджесс, которая случайно вступила в контакт с ядом.