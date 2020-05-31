Мишустин выделил 145 миллионов рублей на выплаты волонтерам во время пандемии
Источник: Правительство РФ
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Правительство России выделило более 145 миллионов рублей из своего резервного фонда для специальных выплат за волонтерскую деятельность во время пандемии.
Финансовая поддержка будет оказана волонтерам, соцработникам, сотрудникам НКО и обычным людям, которые с 1 апреля по 30 июня приняли под опеку и на временное проживание «инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», говорится на сайте правительства.
Волонтеры могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.
Подать заявление на получение выплат можно на сайте госуслуг до 1 октября.