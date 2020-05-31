Мишустин выделил 145 миллионов рублей на выплаты волонтерам во время пандемии

Правительство России выделило более 145 миллионов рублей из своего резервного фонда для специальных выплат за волонтерскую деятельность во время пандемии.

Финансовая поддержка будет оказана волонтерам, соцработникам, сотрудникам НКО и обычным людям, которые с 1 апреля по 30 июня приняли под опеку и на временное проживание «инвалидов, граждан старшего возраста, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей», говорится на сайте правительства.

Волонтеры могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере 12 130 рублей за каждого человека, которому оказывается помощь.

Подать заявление на получение выплат можно на сайте госуслуг до 1 октября.