Число заболевших коронавирусом по всему миру превысило шесть миллионов человек

Более шести миллионов человек во всем мире заразились новой коронавирусной инфекцией. Такие данные приводит 31 мая университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по заболеванию в режиме реального времени.

Сильнее всего от COVID-19 пострадали США. Там зарегистрированы более 1,7 миллиона случаев заражения. От болезни умерли 103 тысячи жителей США.

В пятерку наиболее пострадавших стран также входят Бразилия (498 тысяч случаев COVID-19), Россия (396 тысяч заболевших), Великобритания (274 тысячи заболевших) и Испания (239 тысяч заболевших).

В общей сложности от коронавируса умерли 369 тысяч человек по всему миру. Более 2,5 миллионов человек выздоровели.