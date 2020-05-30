За сутки в России зафиксировали еще 8952 случая COVID-19. Число заболевших приблизилось к 400 тысячам человек

За сутки в России зафиксировали еще 8952 случая заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб.

Это чуть больше, чем днем ранее, когда прирост составил 8572 случая.

Общее число заболевших в стране к утру 30 мая достигло 396 575 человек в 85 регионах.

За сутки от инфекции умер 181 человек, всего с начала эпидемии — 4555 человек. Выздоровели за сутки 8212 заболевших, с начала эпидемии — 167 469.

На первом месте по числу заразившихся коронавирусной инфекцией среди российских регионов — Москва, где COVID-19, по данным на утро 30 мая, диагностировали у 178 196 тысяч человек.

К вечеру 29 мая в Москве с начала эпидемии от инфекции умерли 2408 человек (+78 за день, что стало самым большим числом смертей от болезни с начала ее распространения).

Во всем мире 30 мая, по данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 5,9 миллиона человек, умерли 365 тысяч.