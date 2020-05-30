Спикер Мосгордумы за 2019 год заработал почти два миллиарда рублей

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников задекларировал за 2019 год доход 1,9 миллиарда рублей. Сведения о доходах депутатов опубликованы на сайте московской думы.

За год доход Шапошникова вырос почти в 80 раз. В 2018-м в декларации он указывал 24,4 миллиона рублей, уточняет «Интерфакс».

В 2019-м спикер Могосрдумы получил доход значительно больше, чем другие депутаты, добавляет агентство.

Как и в декларации 2018-го, в собственности Шапошникова указаны квартира площадью 269,5 квадратных метра, автомобиль «Мерседес Е350», машиноместо 18,7 квадратных метра. Во временном пользовании у него есть коттедж 277 квадратных метров, в безвозмездном пользовании — квартира площадью 54 квадратных метра.

О квартире Шапошникова площадью почти 270 квадратных метров в августе 2019-го рассказывал Фонд борьбы с коррупцией (ФБК), по данным которого, речь идет о семикомнатном пентхаусе в Пресненском районе. Квартира стоит 95 миллионов рублей, утверждал ФБК. Шапошникову она принадлежит с 2010 года.

В 2017-м спикер Мосгордумы заработал, согласно декларации, 5,5 миллиона рублей, более ранних сведений о доходах не опубликовано.